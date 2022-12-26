Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Названы самые популярные кроссоверы и седаны в Украине в 2022 году

Рынок новых авто в 2022 году в Украине серьезно упал из-за военного положения.
 |  Автор: Максим Назарук
Названы самые популярные кроссоверы и седаны в Украине в 2022 году
В рейтинг самых популярных авто неожиданно попал Peugeot 301 / Wikipedia

Согласно данным за 11 месяцев 2022 года в Украине было куплено 34 тысячи новых легковых автомобилей. При этом распределение новых автомобилей между областями очень неравномерное. К примеру, почти треть новых легковых авто за этот период было куплено в Киеве - 10 277 машина, сообщает Укравтопром.

Если говорить о ситуации по стране в целом, то большинство покупок новых авто были сделаны в четырех областях и Киеве:

Читайте также: Самые проблемные авто после окончания гарантии - рейтинг

  • Киев – 10277;
  • Днепропетровская область. – 2948;
  • Киевская область – 2537;
  • Львовская область – 1867;
  • Одесская область – 1687.

Всего, вышеперечисленные региональные рынки перекрыли почти 57% общеукраинского рынка новых автомобилей. Если говорить о самой популярной модели в каждой из областей, то в Киевской и Львовской области, а также в Киеве чаще всего покупали TOYOTA RAV-4. В Днепропетровской области украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилю RENAULT Duster. В Одесской области самым популярным оказался седан PEUGEOT 301.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых надежных и экономичных автомобилях в 2022 году.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK