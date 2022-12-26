Названы самые популярные кроссоверы и седаны в Украине в 2022 году

Рынок новых авто в 2022 году в Украине серьезно упал из-за военного положения.

Согласно данным за 11 месяцев 2022 года в Украине было куплено 34 тысячи новых легковых автомобилей. При этом распределение новых автомобилей между областями очень неравномерное. К примеру, почти треть новых легковых авто за этот период было куплено в Киеве - 10 277 машина, сообщает Укравтопром.

Если говорить о ситуации по стране в целом, то большинство покупок новых авто были сделаны в четырех областях и Киеве:

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Киев – 10277;

– 10277; Днепропетровская область . – 2948;

. – 2948; Киевская область – 2537;

– 2537; Львовская область – 1867;

– 1867; Одесская область – 1687.

Всего, вышеперечисленные региональные рынки перекрыли почти 57% общеукраинского рынка новых автомобилей. Если говорить о самой популярной модели в каждой из областей, то в Киевской и Львовской области, а также в Киеве чаще всего покупали TOYOTA RAV-4. В Днепропетровской области украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилю RENAULT Duster. В Одесской области самым популярным оказался седан PEUGEOT 301.

Напомним, что недавно мы рассказывали о самых надежных и экономичных автомобилях в 2022 году.