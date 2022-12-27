Эвакуация из Украины в Германию - на чем можно доехать бесплатно

Уже с 28 декабря доехать из Украины в Германию можно будет совершенно бесплатно.

Со среды 28 декабря, в Украине появится автобус, который будет абсолютно бесплатно вывозить украинцев за рубеж. Так, общественная организация Helping to leave запускает автобус из Львова в Ганновер. При этом, выехать за рубеж украинцы могут как сами, так и вместе со своими домашними животными.

Места в таком автобусе нужно бронировать заранее при помощи специальной формы регистрации от организации "Помогаем выехать". При заполнении онлайн-формы украинцы должны указать:

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полный список всех людей, кто будет ехать с заявителем;

наличие документов на животных;

есть ли у пассажира инвалидность;

нужна ли человеку помощь с жильем;

нужна ли человеку помощь психолога.

Также нужно выбрать конечную остановку автобуса в Берлине или в Ганновере. Помимо этого украинцы должны указать, собираются ли они оставаться в Германии или хотят поехать в другую страну. Также сразу после приезда украинские беженцы смогут получить бесплатный билет на внутренние поезда в Германии. Билет на бесплатное передвижение будет действовать первые двое суток.

Первый рейс в Германию запланирован на 28 декабря. О том, будут ли еще рейсы и станут ли они регулярными организаторы трансфера планируют сообщить дополнительно. Отметим, что в центр помощи от войны в Ганновере также можно будет выехать на поезде из польского Перемышля.

Напомним, что недавно мы рассказывали, что общественный транспорт Киева также станет бесплатным в случае долгого отключения электроэнергии.