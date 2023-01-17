Самые бесполезные опции автомобиля зимой - рейтинг

Часть интересных и порой даже полезных автомобильных опций в обычных условиях, могут оказаться настоящей проблемой во время холодов.

Сегодня при покупке автомобиля автовладельцам предлагают широкий перечень опций. При этом, для украинских автомобилистов иногда могут предложить даже специальный пакет "зимних" опций. Как правило, сюда входит аккумулятор повышенной емкости, обогрев не только заднего стекла, но и переднего и конечного обогревы всех кресел.

Несмотря на то, что зима в Украине становится мягче, такие опции явно будут не лишними, в то же время в современных авто есть ряд функций, которые наоборот могут помешать водителю безопасно управлять автомобилем зимой или же сделать поездки в заснеженную погоду не комфортной. По этой причине водителям, у которых есть ряд специфических опций, стоит учитывать несколько особенностей своих авто.

LED-оптика

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Фары на основе LED-элементов хоть уже и не являются признаком премиальных авто (где сейчас стоят матричные фары), но до сих пор остаются желанной опцией для многих автолюбителей. В сравнении с галогеновыми и ксеноновыми фарами, такая оптика позволяет гораздо эффективнее освещать дорогу, но зимой с ней есть две основные проблемы. Из-за того, что такие лампы греются сравнительно несильно, на фоне ламп накаливания, они могут покрываться снегом и ледяной корочкой, поэтому их придется время от времени очищать, чтобы сохранять яркий и четкий световой поток.

Второй проблемой таких фар является цветовая температура, которая в большинстве своем находится выше отметки 4000 Кельвинов. Таким образом в сильный снегопад эти фары будут давать худшую видимость дороги, чем их желтые предшественники.

Автоматическое включение дворников

В современных автомобилях этот датчик прекрасно работает при любых осадках, а вот в авто постарше с функцией автоматического включения дворников могут быть проблемы. Также есть риск повредить резинки дворники или даже трапецию, ведь многие водители оставляют ручку включения "дворников" в автоматическом режиме и таким образом получается ситуация, что при следующем запуске авто, примерзшие дворники могут попытаться протереть стекло, что заканчивается повреждением самого стеклоочистителя.

Система удержания в полосе

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Данная опция, как и некоторые примитивные ассистенты помощи водителю на зимней дороге лучше выключать. Для этого есть ровно две причины. Во-первых, некоторые опции ориентируют на разметку, что является проблемным зимой, ведь разметка может быть скрытой под шаром льда или снега. Во-вторых, если в автомобиле есть функция подруливания и удержания в полосе, компьютер будет делать это максимально резко, что на скользкой дороге может закончиться уходом в снос или занос.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, зачем в машине нужно иногда включать кондиционер зимой.