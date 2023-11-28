В столице появились уникальные "берлинские подушки" - для чего они нужны

Ранее это экспериментальное дорожное устройство установили во Львове.

В Днепровском районе Киева власти установили новое препятствие для транспорта под названием "берлинская подушка". Первое такое устройство успокоения движения было установлено на улице Бажова КП "ЦОДР". Это искусственное препятствие спроектировано для снижения скорости движения легковых автомобилей.

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При этом оно позволяет специализированной технике и автобусам преодолевать это препятствие, пропуская его между колесами, в то время как водители двухколесного транспорта могут объехать это препятствие.

Планы по установке подобных "берлинских подушек" на других улицах Киева будут рассмотрены после завершения экспериментального периода использования данного препятствия. В случае успешного завершения эксперимента, подобные устройства планируется установить и на других улицах города по обещаниям киевских властей.

Напомним, что еще до войны в Украине появились новые лежачие полицейские во Львове.