Женщина попыталась получить права за родную сестру - что из этого вышло

Речь идет не о полноценном получении прав, а о попытке забрать готовый пластиковый документ

Эта история началась сегодня в сервисном центре МВД в Сумах, где появилась молодая женщина, чтобы заменить удостоверение водителя, которое заказанное в Дие, представив все необходимые документы.

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Но эта попытка обмана не прошла. Оказалось, что появилась не заказчица, а ее родная сестра, и это было отмечено администратором Сервисного центра.

Впоследствии клиентка призналась, что пришла получить водительское удостоверение за свою сестру, которая сейчас находится за границей.

Сервисные Центры МВД отмечают, что водительское удостоверение, согласно законодательству, является документом, подтверждающим личность, поэтому его можно получить только лично и только по личной подписи.

Напомним, что права в Украине планируют выдавать на срок от 5 лет уже в ближайшее время.