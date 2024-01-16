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Какие кроссоверы покупали украинцы в прошлом году - ТОП-3 модели

В зависимости от области, популярность той или иной модели сильно варьировалась.
 |  Автор: Максим Назарук
Какие кроссоверы покупали украинцы в прошлом году - ТОП-3 модели
В этом году в рейтинг впервые попал электрокар / screenshot

Согласно результатам 2023 года, крупнейшими местными рынками новых легковых автомобилей стали:  Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, информирует Укравтопром.

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  • В течение года жители Киева приобрели – 20865 новых легковых автомобилей.
  • Жители Днепропетровщины купили – 4987 новых автомобилей.
  • В Киевской области зарегистрировали - 4875 единиц.
  • В Одесской области – 3320 единиц.
  • На Львовщине – 3130 единиц.

На рынках Киева, Днепропетровской области и Одесской области лидером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster.

В Киевской области титул лидера получил электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Во Львовской области наибольшим спросом пользовался кроссовер TOYOTA RAV-4.

Наибольшие показатели регистрации импортируемых из-за границы подержанных легковых автомобилей в прошлом году продемонстрировали:

  • Львовская область – 25370 единиц.
  • Город Киев – 16019 единиц.
  • Винницкая область – 15473 единицы.
  • Днепропетровская область – 12560 единиц.
  • Киевская область – 12161 единица.

На этих рынках, кроме Днепропетровской области, самым популярным импортированным из-за границы был VOLKSWAGEN Golf. А на Днепропетровщине первенство получил RENAULT Megane.

Напомним, что в целом рынок импорта авто в Украину значительно сократился.

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