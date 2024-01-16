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Какие кроссоверы покупали украинцы в прошлом году - ТОП-3 модели
Согласно результатам 2023 года, крупнейшими местными рынками новых легковых автомобилей стали: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, информирует Укравтопром.
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- В течение года жители Киева приобрели – 20865 новых легковых автомобилей.
- Жители Днепропетровщины купили – 4987 новых автомобилей.
- В Киевской области зарегистрировали - 4875 единиц.
- В Одесской области – 3320 единиц.
- На Львовщине – 3130 единиц.
На рынках Киева, Днепропетровской области и Одесской области лидером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster.
В Киевской области титул лидера получил электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.
Во Львовской области наибольшим спросом пользовался кроссовер TOYOTA RAV-4.
Наибольшие показатели регистрации импортируемых из-за границы подержанных легковых автомобилей в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская область – 25370 единиц.
- Город Киев – 16019 единиц.
- Винницкая область – 15473 единицы.
- Днепропетровская область – 12560 единиц.
- Киевская область – 12161 единица.
На этих рынках, кроме Днепропетровской области, самым популярным импортированным из-за границы был VOLKSWAGEN Golf. А на Днепропетровщине первенство получил RENAULT Megane.
Напомним, что в целом рынок импорта авто в Украину значительно сократился.