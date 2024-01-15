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Показатели импорта авто в Украину установили антирекорд в 2023 году
За 2023 год в Украину завезли 377 063 транспортных средства, что представляет собой минимальный показатель за прошедшие три года. Эти данные были обнародованы МВД и распространены информационной платформой Opendatabot. Основная часть ввезенных транспортных средств – легковые автомобили, их доля составляет 73,69% от общего объема. На втором месте расположились мотоциклы (10,1%) и грузовики (9,7%).
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Средний возраст вновь импортированных автомобилей в 2023 году составил 10 лет, что является снижением на два года по сравнению с предыдущим годом. Более половины транспортных средств, привезенных в страну в 2023 году, имеют возраст 10 лет и более. Наиболее старым легковым автомобилем, который завезли в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года выпуска.
Бензиновые автомобили сохраняют свою популярность, их доля в общем объеме импорта составляет 43%, в то время как дизельные автомобили составили 33% от ввезенных в прошлом году транспортных средств.
Лидерами по количеству ввезенных транспортных средств стали Киев, Львовская и Одесская области.
Топ-3 регионов с наибольшим количеством зарегистрированных ввезенных автомобилей:
- Киев – 11,46%;
- Львовская область – 9,97%;
- Одесская область – 7,65%.
Самой популярной моделью оказался Volkswagen Golf (3,17%), за которым следуют Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat и Renault Megane Scenic.
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, какие авто украинцы до сих пор пригоняют из США.