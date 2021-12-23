Что делать, если маршрутка попала в аварию в Украине - ответ

Что делать, если автобус или маршрутка попали в ДТП. Как защитить свои права и получить компенсацию - в статье bigmir.net

Общественный транспорт в Украине, как и в любой другой стране мира не застрахован от ДТП. В связи с этим, каждый пассажир общественного транспорта должен знать свои права, чтобы мочь защитить себя в непредвиденной ситуации.

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Рынок страхования в Украине чрезвычайно разнообразен и если в целом люди понимают, что ответственность за их жизнь и здоровье в случае аварии с маршрутным транспортным средством несет перевозчик, то некоторые нюансы вызывают у пассажиров много вопросов.

Что делать, если маршрутка или автобус попали в аварию

Национальная полиция

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Для начала стоит разобраться в том, кто и кого страхует если речь идет об общественном транспорте. Так, со страховой компанией договор заключает именно перевозчик и он страхует:

пассажиров железнодорожного, морского, внутреннего водного, автомобильного и электротранспорта во время поездки или пребывания на вокзале, в порту, на станции, пристани;

железнодорожного, морского, внутреннего водного, автомобильного и электротранспорта во время поездки или пребывания на вокзале, в порту, на станции, пристани; водителей, машинистов, электромонтеров, кондукторов, механиков и других работников транспортных предприятий, которые непосредственно заняты на транспортных перевозках.

В то же время, такая страховка распространяется исключительно на международные, междугородние и межобластные перевозки.

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При этом, согласно украинскому законодательству, пассажиры, которые едут внутри городского транспорта (неважно это автобус, трамвай, троллейбус или маршрутное такси) является незастрахованным. Законодательством попросту не предусмотренно, как можно застраховать пассажиров, которые ездят на городском транспорте.

Для начала стоит отметить, что согласно договору страхования от несчастных случаев, страховым случаем будет считаться:

смерть пассажира или работника перевозчика в результате несчастного случая на транспорте;

получение травмы из-за несчастного случая на транспорте, что стало причиной установления инвалидности;

временная потеря трудоспособности вследствие несчастного случая на транспорте.

В то же время нужно понимать, что если пассажир или работник травмировался из-за собственных действий или же специально рисковал здоровьем и жизнью, то это не может считаться страховым случаем.

Маршрутка попала в ДТП: Как получить компенсацию в Украине

Национальная полиция

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Перед тем, как поговорить о конкретных шагах, как получить компенсацию при ДТП с маршруткой в Украине, стоит понимать, каким образом происходит расчет этой выплаты, а также сколько реально может получить на руки пострадавший.

Страховщик возмещает пассажиру убытки в размере 0,2% страховой суммы за каждые сутки нетрудоспособности, но общая сумма выплаты все равно не может превышать 51 000 гривен.

В случае, если травма будет настолько серьезной, что человек получит инвалидность или даже погибнет, то сумма выплаты будет следующей:

III группа инвалидности – 51 тысяча гривен;

II группа инвалидности – 76,5 тысячи гривен;

I группа инвалидности – 91,8 тысячи гривен;

смерть пассажира – 102 тысячи гривен.

При этом, если пассажир уже получил выплату за больничный, а потом он получил инвалидность или умер, то общая сумма компенсации не может быть больше 102 тысяч гривен.

Для того чтобы получить выплату, пассажир маршрутки должен подать определенный пакет документов в течение 10 дней с момента аварии:

билета на проезд или удостоверение льготника, которое дает право на безоплатный проезд;

заявление выплате возмещения и заявление о страховом случае;

акта про несчастный случай от перевозчика, который выдается по факту происшествия;

лист о нетрудоспособности или же справка из больницы, которая подтверждает временную нетрудоспособность;

справка об установлении инвалидности;

копия свидетельства о смерти если пассажир умер.

Что делать, если пострадал в ДТП с участием городского транспорта

Национальная полиция

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Несмотря на то, что отдельный вид страхования для таких случаев не предусмотрен, это не означает, что пассажир будет покрывать все расходы на лечение самостоятельно. В большинстве случаев, можно добиться компенсации непосредственно от перевозчика через суд.

В таком случае, возмещение убытков будет идти по правилам гражданского процесса. Так, возмещению подлежат:

расходы на лечение пассажира пострадавшего при ДТП;

компенсация за утраченный доход (рассчитывается индивидуально);

ущерб для здоровья, из-за установления инвалидности. (выплата может быть ежемесячной и единоразовой);

ущерб в следствии смерти пассажира. В этом случае виновник оплачивает расходы на содержание: ребенка пассажира – до достижения им 18 лет или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет; мужа, жены, родителей, достигших пенсионного возраста, – пожизненно; лица с инвалидностью, которое пострадавший обязан был содержать, – в течение срока инвалидности; одного из родителей или второго из супругов или другого из членов семьи независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и осуществляют уход за: детьми, братьями, сестрами, внуками умершего, – до достижения последними 14 лет; другого нетрудоспособного лица, которое было на иждивении потерпевшего, – в течение 5 лет после его смерти.

моральный ущерб за полученные увечья или в связи с утратой трудоспособности.

Самой главной проблемой в этом случае является фиксация факта травмирования при поездке на общественном транспорте. Помимо этого, сами пассажиры далеко не всегда обращаются в медучреждения сразу после аварии.

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