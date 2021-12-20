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Машина без водителя протаранила маршрутку в Кривом Роге: фото
Еще в автошколе водителей учат постоянно следить за тем, где и каким образом они ставят автомобиль. Так, инструктора рекомендуют при наличии хоть малейшей горки всегда ставить автомобиль на ручник.
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К сожалению, со временем, многие водители забывают об этом простом правиле, что приводит к достаточно печальным последствиям, вплоть до аварий.
ДТП из-за забытого ручника случилось сегодня в Кривом Роге. Тут водитель автомобиля Geely забыл поставить машину на ручник, та покатилась вниз со склона и протаранила маршрутку №300, передают "Свои".
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В результате аварии, несколько пассажиров маршрутки получили травмы разной степени тяжести. Те, кто получил ссадины и забои от госпитализации отказались, а вот двое военнослужащих (мужчина и женщина), которые ехали на работу, пострадали достаточно серьезно и для них на место аварии вызвали скорую помощь.
Во всех деталях происшествия на данный момент разбираются сотрудники полиции.
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