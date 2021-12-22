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Как не попасть в ДТП на скользкой дороге: советы от Нацполиции
Первыми, кто обратил внимание на вопиющую ситуацию на дороге, стали, конечно же, сотрудники Патрульной полиции. Чтобы работать на упреждение, а не разбираться с последствиями аварий, в Нацполиции решили дать водителям несколько советов, как не попасть в аварию на скользкой дороге.
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Соответствующую информацию представители ведомства опубликовали на своем официальном Telegram-канале.
В полиции отметили, что не стоит лишний раз испытывать судьбу и если вы сомневаетесь в состоянии вашего авто, количестве водительского опыта или погодных условиях, то лучше отдать предпочтение общественному транспорту.
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Если вы твердо решили ехать только на автомобиле, то перед выездом проверьте состояние фар, щеток стеклоочистителя, аккумулятора и тормозов.
Во время езды нужно ехать максимально плавно и держать увеличенную дистанцию до автомобилей впереди. Начинать торможение лучше заранее, чтобы в случае обледенелого покрытия у вас было время на принятие решения.
"Помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекрестки, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют", — советуют водителям в патрульной полиции.
Также может быть полезным слежение за другими участниками дорожного движения, чтобы можно было предугадать их маневры и остановиться заблаговременно, не подвергая опасности себя и своих пассажиров.
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