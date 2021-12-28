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Новые водительские удостоверения с 29 декабря: что ждет водителей
С момента получения Украиной независимости, бланк водительского удостоверения менялся уже несколько раз. Очередные изменения, которые должны появится в бланке прав вступят в силу с 29 декабря.
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В связи с этим, в Сервисных центрах МВД уже активно ознакамливают полицию и общественность с предстоящими нововведениями. Так, по информации от сервисных центров в графе 12 водительского удостоверения теперь может быть вписан код "78". Он означает, что водитель сдавал экзамен на авто с АКПП, и ему теперь нельзя садиться за руль "механики".
Если же этой пометки не будет, то водитель сможет управлять автомобилем с любым типом коробки передач. В Сервисных центрах подчеркнули, что новые нормы относительно водительских удостоверений - это элементы международной транспортной политики, которая направлена на улучшение безопасности на дорогах и облегчение свободного движения украинцев за границей.
"Такие нововведения - это еще один шаг к приведению бланка национального удостоверения водителя в соответствие к международным стандартам", - отметили в Сервисном центре.
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