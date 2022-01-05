В Украине изменили стоимость регистрации авто с 1 января: подробности

В зависимости от стоимости автомобиля, владельцы должны будут заплатить разный процент налога в Пенсионный фонд.

Водители будут обязаны уплатить налог, от 3 до 5 процентов от стоимости авто / ГСЦ МВД

С 1 января 2022 года в Украине выросла сума прожиточного минимума. Казалось бы, как эта сумма относится к автомобилистам, но именно она является ключевым фактором для расчета налога, который автовладельцы платят в Пенсионный фонд.

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Отметим, что речь идет об обязательном сборе на государственное пенсионное страхование, которое взимают с водителей при первой регистрации авто. О соответствующих изменениях рассказали в сервисных центрах МВД.

Также в ведомстве рассказали о процентных ставках сбора, которые будут напрямую зависеть от стоимости автомобиля:

3 % платят те, чей автомобиль стоит не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (409 465 грн);

платят те, чей автомобиль стоит не больше 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц 4 % — если авто стоит от 166 до 290 прожиточных минимумов (от 409 466 до 719 490);

— если авто стоит от 166 до 290 прожиточных минимумов 5 % — если машина стоит более 290 размеров прожиточного минимума (719 491 грн +).

Отметим, что с 1 января 2022 года уровень прожиточного минимума в Украине составляет 2481 гривну.

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