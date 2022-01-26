Что делать, если пассажир не оплатил поездку в Украине - ответ

Что делать, если пассажир отказывается платить в Украине

Работа таксистом далеко не самая простая, если не одна из самых сложных. Ранее мы уже говорили о том, что делать пассажирам, если им попался неадекватный водитель такси.

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Сегодня же мы посмотрим на проблему отношений пассажир - таксист с другой стороны и разберемся, что делать водителям такси, в случае, если клиенты не хотят платить за проезд.

Что делать, если пассажир не оплатил поездку

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Сегодня большинство денежных операций происходят в безналичном варианте и сфера такси не является исключением. Когда пассажир оплачивает поездку картой, то никаких проблем с оплатой таксисту - не возникает. Риск не получить кровно заработанные деньги появляется тогда, когда пассажир указал, что хочет рассчитываться наличкой.

Некоторые таксисты, чтобы избежать неприятных ситуаций, идут по методу наименьшего сопротивления и работают только по безналу. В то же время, если таксист не хочет упускать заказы, то есть несколько способов, которые помогают избежать ситуаций, что пассажир не платит за поездку.

Бывалые таксисты советуют брать с пассажира предоплату или же хотя бы попросить у человека показать нужную сумму, которую он вам отдаст в конце поездки. Помимо этого, таксисты не рекомендуют брать выпивших пассажиров, так как их действия всегда непредсказуемы и все может закончиться намного хуже, чем неуплата за поездку.

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В некоторых ситуациях, пассажиры могут оставить в залог какие-то вещи, взамен которых обещают принести нужную сумму из дому. Подобные манипуляции возможны, но только по желанию клиента (если он сам предложит такой вариант), а также должна вестись видеозапись, что человек добровольно отдает вам вещь и обязуется ее вернуть.

Иногда бывают пассажиры, которые не собираются платить и рвутся выходить из машины при первой возможности. Некоторые таксисты советуют в этой ситуации ничего не предпринимать и просто оставлять жалобу на клиента в агрегаторе, через который человек вызвал такси.

Самым радикальным методом является блокировка двери и путешествие к ближайшему отделению полиции без лишних разговоров. На подавляющее большинство тех, у кого нет денег, данная процедура действует безотказно и они находят вариант, как все-таки можно заплатить за поездку.

Что делать, если пассажир не выходит из машины

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В случае, если таксист уже приехал на точку с пассажиром или только взял пассажира и понял, что с ним будут проблемы, то он может попросить пассажира выйти из авто. Вероятнее всего, пассажир не захочет этого делать, в этом случае, стоит акцентировать внимание на том, что вам плохо, вы переживаете за безопасность пассажира и поэтому просите его выйти из авто. Главное в этой ситуации, ни в коем случае не угрожать пассажиру и не пытаться выставить его из авто силой.

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