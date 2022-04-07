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Нулевая растаможка в Украине: как работает и кто может ввозить авто

Новый законопроект имеет множество нюансов.
 |  Автор: Максим Назарук
Нулевая растаможка в Украине: как работает и кто может ввозить авто
Основной поток машин будет идти в Украину из Европы / Госпогранслужба

В Украине вступил в действие закон, который предусматривает льготную или же "нулевую" растаможку автомобилей. Данные поблажки будут действовать только на период военного времени.

В этот период украинцы могут ввезти себе авто из-за границы и не платить за его растаможку. Сегодня Bigmir)Авто разберет все нюансы, которые связаны с этим законом, а также расскажет о том, как работает Закон Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX и кто может растаможить авто "бесплатно".

"Нулевая растаможка" автомобилей: что изменилось

Согласно новому закону о льготной растаможке автомобилей, украинцы теперь могут не платить следующие налоги и сборы при ввозе автомобиля в страну:

  • НДС
  • акцизный налог
  • ввозную пошлину.

Отмена данных платежей касается:

  1. легковых авто
  2. кузовов к ним
  3. прицепов
  4. мотоциклов
  5. ТС для перевозки 10 и более человек
  6. ТС для перевозки грузов.

До какого числа действует нулевая растаможка?

Льготный ввоз автомобилей в Украину действует до конца срока военного положения. На данный момент указом президента военное положение действует до 25 апреля, но в случае необходимости его могут продлить еще на 30 дней. Таки образом, сейчас у украинцев есть около 3 недель, чтобы ввезти автомобили на условиях нулевой растаможки. При этом транспортное средство нужно зарегистрировать не позднее, чем через 10 дней после ввоза.

Кто может ввозить автомобили по правилам нулевой растаможки?

Госпогранслужба
Госпогранслужба

В статье 69.24 Налогового кодекса сказано, что от уплаты налогов освобождены все физические лица в Украине. При этом автомобиль можно ввезти не только на физлицо, но и на ФЛП (физические лицо-предприниматель), но в этом случае придется заплатить акциз.

Что запрещено ввозить в Украину на льготных условиях?

Закон предусматривает запрет автомобилей из страны агрессора и временно-оккупированных территорий Украины. Причем нельзя ввозить как авто произведенные на этих территориях, так и авто, которые зарегистрированы на этой территории. Таким образом, сейчас нельзя ввезти автомобиль из РФ, Крыма и ОРДЛО. 

Какие автомобили можно ввозить в Украину по новым правилам

В законе не уточняется, действует ли отмена налогов на новые или старые машины, поэтому на льготных условиях можно ввозить и те и те. В то же время, есть ограничения по уровню экологичность: Евро-2 для легковых авто и Евро-5 для грузовиков и автобусов. Помимо этого стоит помнить, что ТС с правым рулем, автобусы, которые были переделаны из других автомобилей и транспорт с поврежденным VIN-номером поставить на учет не удастся, но такой автомобиль все же можно завезти без налогов, к примеру, на разборку.

Какие платежи остаются для украинцев при нулевой растаможке авто

ГСЦ МВД
ГСЦ МВД

Помимо стоимости самого автомобиля, владельцам также придется оплатить:

  • расходы на транспортировку;
  • оформление сертификата соответствия (2000 – 3000 грн);
  • уплата 3-5% от стоимости автомобиля в ПФУ при регистрации авто в СЦ МВД;
  • оплата номерных знаков;
  • оплата бланка техпаспорта.

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