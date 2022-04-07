Нулевая растаможка в Украине: как работает и кто может ввозить авто

Новый законопроект имеет множество нюансов.

В Украине вступил в действие закон, который предусматривает льготную или же "нулевую" растаможку автомобилей. Данные поблажки будут действовать только на период военного времени.

В этот период украинцы могут ввезти себе авто из-за границы и не платить за его растаможку. Сегодня Bigmir)Авто разберет все нюансы, которые связаны с этим законом, а также расскажет о том, как работает Закон Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX и кто может растаможить авто "бесплатно".

"Нулевая растаможка" автомобилей: что изменилось

Согласно новому закону о льготной растаможке автомобилей, украинцы теперь могут не платить следующие налоги и сборы при ввозе автомобиля в страну:

НДС

акцизный налог

ввозную пошлину.

Отмена данных платежей касается:

легковых авто кузовов к ним прицепов мотоциклов ТС для перевозки 10 и более человек ТС для перевозки грузов.

До какого числа действует нулевая растаможка?

Льготный ввоз автомобилей в Украину действует до конца срока военного положения. На данный момент указом президента военное положение действует до 25 апреля, но в случае необходимости его могут продлить еще на 30 дней. Таки образом, сейчас у украинцев есть около 3 недель, чтобы ввезти автомобили на условиях нулевой растаможки. При этом транспортное средство нужно зарегистрировать не позднее, чем через 10 дней после ввоза.

Кто может ввозить автомобили по правилам нулевой растаможки?

Госпогранслужба

В статье 69.24 Налогового кодекса сказано, что от уплаты налогов освобождены все физические лица в Украине. При этом автомобиль можно ввезти не только на физлицо, но и на ФЛП (физические лицо-предприниматель), но в этом случае придется заплатить акциз.

Что запрещено ввозить в Украину на льготных условиях?

Закон предусматривает запрет автомобилей из страны агрессора и временно-оккупированных территорий Украины. Причем нельзя ввозить как авто произведенные на этих территориях, так и авто, которые зарегистрированы на этой территории. Таким образом, сейчас нельзя ввезти автомобиль из РФ, Крыма и ОРДЛО.

Какие автомобили можно ввозить в Украину по новым правилам

В законе не уточняется, действует ли отмена налогов на новые или старые машины, поэтому на льготных условиях можно ввозить и те и те. В то же время, есть ограничения по уровню экологичность: Евро-2 для легковых авто и Евро-5 для грузовиков и автобусов. Помимо этого стоит помнить, что ТС с правым рулем, автобусы, которые были переделаны из других автомобилей и транспорт с поврежденным VIN-номером поставить на учет не удастся, но такой автомобиль все же можно завезти без налогов, к примеру, на разборку.

Какие платежи остаются для украинцев при нулевой растаможке авто

ГСЦ МВД

Помимо стоимости самого автомобиля, владельцам также придется оплатить:

расходы на транспортировку;

оформление сертификата соответствия (2000 – 3000 грн);

уплата 3-5% от стоимости автомобиля в ПФУ при регистрации авто в СЦ МВД;

оплата номерных знаков;

оплата бланка техпаспорта.

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