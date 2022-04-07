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Нулевая растаможка в Украине: как работает и кто может ввозить авто
В Украине вступил в действие закон, который предусматривает льготную или же "нулевую" растаможку автомобилей. Данные поблажки будут действовать только на период военного времени.
В этот период украинцы могут ввезти себе авто из-за границы и не платить за его растаможку. Сегодня Bigmir)Авто разберет все нюансы, которые связаны с этим законом, а также расскажет о том, как работает Закон Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX и кто может растаможить авто "бесплатно".
"Нулевая растаможка" автомобилей: что изменилось
Согласно новому закону о льготной растаможке автомобилей, украинцы теперь могут не платить следующие налоги и сборы при ввозе автомобиля в страну:
- НДС
- акцизный налог
- ввозную пошлину.
Отмена данных платежей касается:
- легковых авто
- кузовов к ним
- прицепов
- мотоциклов
- ТС для перевозки 10 и более человек
- ТС для перевозки грузов.
До какого числа действует нулевая растаможка?
Льготный ввоз автомобилей в Украину действует до конца срока военного положения. На данный момент указом президента военное положение действует до 25 апреля, но в случае необходимости его могут продлить еще на 30 дней. Таки образом, сейчас у украинцев есть около 3 недель, чтобы ввезти автомобили на условиях нулевой растаможки. При этом транспортное средство нужно зарегистрировать не позднее, чем через 10 дней после ввоза.
Кто может ввозить автомобили по правилам нулевой растаможки?
В статье 69.24 Налогового кодекса сказано, что от уплаты налогов освобождены все физические лица в Украине. При этом автомобиль можно ввезти не только на физлицо, но и на ФЛП (физические лицо-предприниматель), но в этом случае придется заплатить акциз.
Что запрещено ввозить в Украину на льготных условиях?
Закон предусматривает запрет автомобилей из страны агрессора и временно-оккупированных территорий Украины. Причем нельзя ввозить как авто произведенные на этих территориях, так и авто, которые зарегистрированы на этой территории. Таким образом, сейчас нельзя ввезти автомобиль из РФ, Крыма и ОРДЛО.
Какие автомобили можно ввозить в Украину по новым правилам
В законе не уточняется, действует ли отмена налогов на новые или старые машины, поэтому на льготных условиях можно ввозить и те и те. В то же время, есть ограничения по уровню экологичность: Евро-2 для легковых авто и Евро-5 для грузовиков и автобусов. Помимо этого стоит помнить, что ТС с правым рулем, автобусы, которые были переделаны из других автомобилей и транспорт с поврежденным VIN-номером поставить на учет не удастся, но такой автомобиль все же можно завезти без налогов, к примеру, на разборку.
Какие платежи остаются для украинцев при нулевой растаможке авто
Помимо стоимости самого автомобиля, владельцам также придется оплатить:
- расходы на транспортировку;
- оформление сертификата соответствия (2000 – 3000 грн);
- уплата 3-5% от стоимости автомобиля в ПФУ при регистрации авто в СЦ МВД;
- оплата номерных знаков;
- оплата бланка техпаспорта.
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