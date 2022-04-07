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В Киев возвращается прокат электросамокатов - что известно
На прошлой неделе представители столичной власти заявляли, что активно работают над возвращением электросамокатов в Киев на период военного времени. Альтернативный вид транспорта должен помочь разгрузить как общественный транспорт столицы, так и дороги от обилия машин.
Первым сервисом, который заявил о возобновлении работы проката самокатов в столице, стал Bolt.
"Верим, что это поможет все быстрее вернуться к нормальному темпу жизни, а также легко и доступно передвигаться в случае экстренной необходимости", - отметили в компании.
В отличие от мирного времени, оператор самокатов в Украине также снизил тарифы на прокат самокатов в центре города и теперь разблокировать самокат можно за 5 грн (раньше было 9 грн) и осуществлять поездку за 1,5 грн/минута (ранее было 2 грн/минута).
В компании Bolt отметили, что в ближайшее время планируют расширить зону, где можно будет взять самокат в аренду, а также увеличить список городов, в которых можно взять в аренду электросамокат.
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