В Киев возвращается прокат электросамокатов - что известно

Оператор уменьшил тарифы в связи с напряженной ситуацией в стране.

Пока о своем возвращении заявил только один оператор проката электросамокатов / Bolt

На прошлой неделе представители столичной власти заявляли, что активно работают над возвращением электросамокатов в Киев на период военного времени. Альтернативный вид транспорта должен помочь разгрузить как общественный транспорт столицы, так и дороги от обилия машин.

Первым сервисом, который заявил о возобновлении работы проката самокатов в столице, стал Bolt.

"Верим, что это поможет все быстрее вернуться к нормальному темпу жизни, а также легко и доступно передвигаться в случае экстренной необходимости", - отметили в компании.

В отличие от мирного времени, оператор самокатов в Украине также снизил тарифы на прокат самокатов в центре города и теперь разблокировать самокат можно за 5 грн (раньше было 9 грн) и осуществлять поездку за 1,5 грн/минута (ранее было 2 грн/минута).

В компании Bolt отметили, что в ближайшее время планируют расширить зону, где можно будет взять самокат в аренду, а также увеличить список городов, в которых можно взять в аренду электросамокат.

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