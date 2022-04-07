Почта

Сеть "Сильпо" готова испытать электрогрузовик Tesla в условиях войны

Ранее Илон Маск уже помог Украине со спутниковым интернетом Starlink.
 |  Автор: Максим Назарук
Сеть "Сильпо" готова испытать электрогрузовик Tesla в условиях войны
Пока выпустили только пробную партию автомобилей / Wikipedia

На днях, на страничке Silpo в Twitter появилась интересная запись. Так, руководство компании готово взять для испытаний электрогрузовик Tesla Semi, который в компании собираются использовать для доставки продуктов.

Необычную просьбу аргументировали тем, что после нескольких авианалетов на украинские нефтебазы, в Украине может начаться дефицит топлива, а из-за этого доставка продуктов в магазины может быть под угрозой. В компании Silpo пообещали по-максимуму проверить Tesla Semi в экстремальных условиях, но Маск пока ответа не дал.

Электрогрузовик Tesla Semi выпустили еще в 2017 году. В прошлом, 2021 году начали выпускать пробную партию седельных тягачей, а в 2023 году компания хочет наладить полномасштабное производство. 

Стоимость новинки составляет от 150 до 200 тыс. долларов, при этом автомобиль может иметь запас хода в 480 и 800 км. Первую "сотню" электрогрузовик разменивает за 5 секунд без прицепа и за 20 секунд с ним.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK