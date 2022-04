Сеть "Сильпо" готова испытать электрогрузовик Tesla в условиях войны

На днях, на страничке Silpo в Twitter появилась интересная запись. Так, руководство компании готово взять для испытаний электрогрузовик Tesla Semi, который в компании собираются использовать для доставки продуктов.

Необычную просьбу аргументировали тем, что после нескольких авианалетов на украинские нефтебазы, в Украине может начаться дефицит топлива, а из-за этого доставка продуктов в магазины может быть под угрозой. В компании Silpo пообещали по-максимуму проверить Tesla Semi в экстремальных условиях, но Маск пока ответа не дал.

Электрогрузовик Tesla Semi выпустили еще в 2017 году. В прошлом, 2021 году начали выпускать пробную партию седельных тягачей, а в 2023 году компания хочет наладить полномасштабное производство.

Стоимость новинки составляет от 150 до 200 тыс. долларов, при этом автомобиль может иметь запас хода в 480 и 800 км. Первую "сотню" электрогрузовик разменивает за 5 секунд без прицепа и за 20 секунд с ним.

Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.

How mad is this @elonmusk?