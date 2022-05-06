В Киеве запретят ездить на тюнингованных авто: что известно

Соответствующий проект уже подали в городскую администрацию.

В некоторых регионах Украины, к примеру, в Днепре ранее уже говорили о том, что для тюнингованных машин введут запрет на езду по городу. В то же время, подобные меры по отношению к водителям ранее были только в одном городе Украины.

Причина для подобных запретов довольно проста. Так, за период военного положения у каждого украинца усилилось восприятие самых разных резких и громких звуков. Таким образом, каждый раз, когда по улице проносится автомобиль или мотоцикл с прямотоком, некоторые люди невольно вздрагивают.

Именно по этой причине сразу три депутата киевского горсовета предложили запретить передвигаться на слишком громких авто в период военного времени. В случае выявления нарушения, водителей будут привлекать к ответственности по статье 182 КУоАП.

"Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий звук от авто без выхлопных систем или с прямотоком часто является отрицательным триггером. Эти звуки напоминают людям применение боеприпасов, поэтому во время войны они пугают детей, взрослых и особенно беженцев, нашедших убежище в столице‎", – резюмировала Ксения Семенова.

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