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В Украине отменили госрегулирование цен на топливо
После долгого обсуждения ситуации на рынке топлива с операторами АЗС, в КМУ решили отказаться от госрегулирования цен на топливо. Соответствующие заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко во время телемарафона.
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При этом в правительстве отметили, что по предварительной задумке госрегулирование цен на топливо отменят временно. На этот период ожидаются цены на уровне 58 грн за литр дизеля и 52 грн за литр бензина.
"У нас была дискуссия с операторами рынка сегодня, и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину", – сказала министр.
При этом в правительстве отметили, что они готовы мониторить ситуацию ежесуточно, чтобы в случае серьезных спекулятивных цен, сразу же применять санкции к соответствующим игрокам рынка. В Минэкономики отмечают, что отмена госрегулирования должна помочь сократить очереди на АЗС и способствовать наполнению украинского рынка топлива.
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