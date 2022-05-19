Как будет проходить перерегистрация авто в Дие - инструкция

Полностью перерегистрировать авто в Дие не получиться из-за необходимости процедуры экспертного осмотра.

Купить и продать автомобиль можно будет почти без участия СЦ МВД / ГСЦ МВД

Уже в ближайшем будущем оформить автомобиль при покупке можно будет через приложение Дия. Почти все необходимые процедуры смогут осуществлять покупатель и продавец без участия сервисных центров.

Об этом рассказал замминистра внутренних дел Богдан Драпятый.

На данный момент единственным препятствием для введения данной процедуры является необходимость экспертной проверки, которую невозможно провести онлайн.

Сейчас в Сервисных центрах МВД предлагают перевести все процедуры регистрации/перерегистрации авто в дистанционный формат, кроме экспертного осмотра. По предварительной информации, алгоритм перерегистрации автомобиля онлайн будет выглядеть следующим образом:

составление ДКП (договора купли-продажи) через приложение Дия; договор отправляют на сервер МВД, где автомобиль проверяют по базам; если проверка прошла успешно, электронный техпаспорт автоматически появляется в телефоне покупателя; номерные знаки можно будет оставить на авто или купить новые у производителя.

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