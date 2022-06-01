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Как украинские водители пропускают скорую помощь - видео
Раньше нередко можно было увидеть, как организованно и красиво водители в странах Европы отъезжают в сторону, чтобы пропустить машины полиции, пожарных или скорой помощи.
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В Украине же ситуация была далекой от идеала и иногда скорой с пациентом при смерти приходилось стоять в общем заторе, так как водители просто не могли или не хотели уступать дорогу.
Времена идут и все меняется, поэтому сегодня бескультурие украинских водителей осталось в прошлом. Данный факт подтверждает видео, которое недавно появилось на просторах сети. Так, на опубликованных кадрах можно заметить, как водители в дружном порыве пытаются как можно быстрее освободить место для скорой, благодаря чему, автомобиль с мигалками почти ни разу не остановился на дороге.
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