ВСУ прокомментировали, будут ли вручать повестки на блокпостах

В Украине постепенно отходят от логики, что поездка на передовую должна быть наказанием за какие-либо проступки.

Сегодня водители все еще могут получить повестку при проезде блокпоста / Информатор

Еще с начала военного положения в Украине, водители столкнулись с неожиданным явлением — вручение повесток на блокпостах. Несмотря на все недовольство водителей, по словам юристов подобная процедура является законной, если повестку вручает военком.

Начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что сейчас происходит с вручением повесток на блокпостах.

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Так, за нарушение ПДД или в качестве наказания повестки никто не вручает. Водителям действительно могут выдавать повестки на блокпостах, как правило, это делают с целью уточнения военно-учетных данных призывника.

"Просто так вручить повестку на блокпосту, которая бы означала, что человека сразу отправят в военную часть — это невозможно. Эта повестка выдается только тогда, когда человек прошел медосмотр, когда уточнены все данные", — объяснили в ВСУ.

При этом в Штабе Сухопутных войск отметили, что повестка не является наказанием для водителя, как ее многие воспринимают.

Напомним, что несколько месяцев назад в Украине раздавали повестки прямо в очередях на заправку и Сервисные центры.