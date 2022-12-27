В Украине отказались от возвращения ТО - названа причина

В последнее время в СМИ активно форсировалась тема возвращения техосмотра с 2023 года, но похоже, что дата возвращения ТО откладывается на неопределенный момент.

Согласно с рядом директив от ЕС, в Украине уже несколько лет как должны были ввести обязательный техосмотр для автомобилей. В то же время, вновь о возвращении техосмотра заговорили не так давно и он якобы должен был появиться уже с 2023 года. Однако, в нынешних условиях военного положения представители профильных министерств не собираются поднимать вопрос о возвращении ОТК.

Так, в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры не будут инициировать возвращение техосмотра до конца военного положения. Соответствующий ответ в профильном министерстве дали на запрос издания UBR.ua.

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При этом, даже сразу после завершения военного положения, на разработку и внедрение обязательного техосмотра для легковушек нужно будет время. Все дело в том, что предыдущий законопроект, который выносили на общественное рассмотрение уже устарел. Поддерживают идею о том, что в условиях войны не стоит вводить ТО и профильные эксперты.

Так, еще до войны в Украине была проблема с профильными сервисными центрами, которые имеют право проводить техосмотр, а с учетом обстрелов количество таких центров резко сократилось. Таким образом, можно утверждать, что обязательный техосмотр в Украину вернется только после того, как закончится действие военного положения и будет разработан качественно новый законопроект об ОТК.

Напомним, что раньше представители Минфина уже выступили с заявлением против возвращения техосмотра.