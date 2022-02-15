Украинские водители выступают против возвращения техосмотра: петиция

Водители не верят в то, что техосмотр реально поможет изменить ситуацию на дорогах.

Раньше техосмотр гораздо легче было купить, чем привести машину в нормальное состояние / depositphotos

Уже в 2022 году в Украине могут возобновить техосмотр для легковых автомобилей, который ранее был отменен в 2011 году. 10 лет назад, главной причиной отмены техосмотра была серьезная коррупционная составляющая.

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Стоит отметить, что петиция на сайте президента Украины очень быстро набирает подписи, ведь большинство водителей против возвращения техосмотра. Главная причина такого поведения водителей - боязнь того, что неисправные авто останутся на дороге, а водители, как и раньше будут платить профильным СТО за нужную "бумажку".

За месяц, с 5 января 2022 года, петиция уже успела набрать 6 000 голосов из 25 000 необходимых.

“Не принимать закон о прохождении техосмотра для частных автомобилей украинцев, так как это увеличит коррупцию в Украине и это уже доказано на уровне автобусов, которые перевозят пассажиров. Простые украинцы ездят на авто 30 лет, которым и купить новое авто нет возможности, потому что концы с концами не могут свести”, – сказано в петиции.

Также целесообразность ввода техосмотра кажется немного странной, учитывая недавнюю статистику от Нацполиции. Так, из 170 972 ДТП, которые произошли в Украине в прошлом году, из-за технической неисправности случилось только 455 аварий, а именно 0,27%.

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