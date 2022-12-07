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Как повысить шансы на прохождение техосмотра - советы автомобилистам

Эксперты говорят, что в лучшем случае, техосмотр сможет пройти примерно половина автомобилей с украинских дорог.
 |  Автор: Максим Назарук
Как повысить шансы на прохождение техосмотра - советы автомобилистам
Некоторые автомобили попросту не смогут пройти техосмотр в силу возраста / depositphotos

Недавно мы рассказывали, что в Украину может вернуться техосмотр начиная с 1 января 2023 года. Учитывая данный факт, автомобилистам стоит заранее позаботится о том, чтобы их авто было готово к прохождению техосмотра. Своевременное внимание к своему автомобилю поможет избежать дальнейших проблем с законом.

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Согласно нынешним нормам, в Украине проверяют несколько основных систем автомобиля, сообщают на сайте ГСЦ:

  • системы тормозного и рулевого управления;
  • наружные световые приборы;
  • пневматические шины и колеса;
  • светопропускание стекла;
  • газобаллонное оборудование (при наличии);
  • другие элементы и части, непосредственно касающиеся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

С более подробным перечнем требований к каждой из вышеперечисленных систем можно ознакомиться в приказе Мининфраструктуры "Про требования к проверке конструкции и технического состояния колесного транспортного средства и методах такой проверки".

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, в каком формате вернется техосмотрв Украину с 2023 года.

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