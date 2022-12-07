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Как повысить шансы на прохождение техосмотра - советы автомобилистам
Недавно мы рассказывали, что в Украину может вернуться техосмотр начиная с 1 января 2023 года. Учитывая данный факт, автомобилистам стоит заранее позаботится о том, чтобы их авто было готово к прохождению техосмотра. Своевременное внимание к своему автомобилю поможет избежать дальнейших проблем с законом.
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Согласно нынешним нормам, в Украине проверяют несколько основных систем автомобиля, сообщают на сайте ГСЦ:
- системы тормозного и рулевого управления;
- наружные световые приборы;
- пневматические шины и колеса;
- светопропускание стекла;
- газобаллонное оборудование (при наличии);
- другие элементы и части, непосредственно касающиеся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
С более подробным перечнем требований к каждой из вышеперечисленных систем можно ознакомиться в приказе Мининфраструктуры "Про требования к проверке конструкции и технического состояния колесного транспортного средства и методах такой проверки".
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, в каком формате вернется техосмотрв Украину с 2023 года.