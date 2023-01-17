У перевозчиков будут отбирать лицензию за нарушение водителями ПДД

В Украине решили всерьез взяться за реформирование рынка автомобильных перевозок.

Недавно в Кабинете министров утвердили изменения в "Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования". Главная задача недавних изменений, улучшения рынка автомобильных перевозок в Украине и упрощение попадания на рынок новых перевозчиков и демонополизация рынка.

Среди основных изменений в документе предусмотренны следующие пункты:

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запрет на использование на маршрутах общего пользования автобусов, которые переделаны из грузовых транспортных средств;

отменена возможность продления срока действия разрешений на межобластных маршрутах для тех перевозчиков, которые уже работают несколько лет;

введены регулярные конкурсы, чтобы повысить здоровую конкуренцию между перевозчиками;

подача документов для участия в конкурсе на межобластные маршруты теперь возможна в онлайн формате;

при оценке перевозчика на конкурсе будет использоваться система баллов;

за нарушение ПДД перевозчик будет терять баллы;

перевозчики обязаны увеличивать количество автобусов, которые подходят для перевозки людей с инвалидностью (к январю 2023 года 50% об общего числа, к 2025 году - 70%; на пригородных маршрутах до 20% автобусов должны иметь приспособления для перевозки людей с инвалидностью).

Напомним, что недавно в Украине начало действовать еще одно изменение, которое коснулось рынка пассажирских перевозок. Так, в маршрутках запретили слушать радио.