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У перевозчиков будут отбирать лицензию за нарушение водителями ПДД

В Украине решили всерьез взяться за реформирование рынка автомобильных перевозок.
 |  Автор: Максим Назарук
У перевозчиков будут отбирать лицензию за нарушение водителями ПДД
Соответствующие изменения приняли в Кабмине / depositphotos

Недавно в Кабинете министров утвердили изменения в "Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования". Главная задача недавних изменений, улучшения рынка автомобильных перевозок в Украине и упрощение попадания на рынок новых перевозчиков и демонополизация рынка.

Среди основных изменений в документе предусмотренны следующие пункты:

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  • запрет на использование на маршрутах общего пользования автобусов, которые переделаны из грузовых транспортных средств;
  • отменена возможность продления срока действия разрешений на межобластных маршрутах для тех перевозчиков, которые уже работают несколько лет;
  • введены регулярные конкурсы, чтобы повысить здоровую конкуренцию между перевозчиками;
  • подача документов для участия в конкурсе на межобластные маршруты теперь возможна в онлайн формате;
  • при оценке перевозчика на конкурсе будет использоваться система баллов;
  • за нарушение ПДД перевозчик будет терять баллы;
  • перевозчики обязаны увеличивать количество автобусов, которые подходят для перевозки людей с инвалидностью (к январю 2023 года 50% об общего числа, к 2025 году - 70%; на пригородных маршрутах до 20% автобусов должны иметь приспособления для перевозки людей с инвалидностью).

Напомним, что недавно в Украине начало действовать еще одно изменение, которое коснулось рынка пассажирских перевозок. Так, в маршрутках запретили слушать радио.

 

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