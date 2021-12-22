В Украине стартовали продажи обновленного KIA Sportage: названы цены

Вот уже несколько месяцев подряд KIA Sportage остается одной из самых продаваемых новых моделей в Украине.

Спустя несколько месяцев после мировой презентации KIA Sportage пятого поколения, автомобиль наконец-то доехал до Украины и теперь доступен к заказу у официальных дилеров, о чем сообщает Укравтопром.

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В обновленном дизайне для пятого поколения все еще угадываются общие линии с предыдущей моделью бренда, но вот передняя и задняя части автомобиля были переработаны практически полностью. По заявлению производителя, они облегчили кузов и при этом усилили его жесткость.

Также у машины прибавилась парочка обновленных электронных ассистентов, которые вместе представляют собой систему Kia Advanced Driver Assistance System (ADAS), которую также знают под именем DriveWise. Центральная консоль теперь повернута в сторону водителя, дисплей мультимедиа на 12,3 дюйма парит в воздухе, а на смену аналоговым приборам пришли цифровые.

Kia

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Радует и новая аудиосистема автомобиля, где опционально может быть установлен Harman&Kardon. В автомобиле также появился режим "для бездорожья" Terrain Mode, но учитывая, что конструктивно машина осталась паркетником с клиренсом 170 мм вряд ли можно говорить о каких-либо серьезных поездках по бездорожью.

В Украине изначально будут продавать автомобиль в 4-х комплектациях:

Комфорт (Comfort) 643 511 грн за МКПП и 686 617 грн . за автомат (в этой комплектации доступен исключительно передний привод);

за МКПП и . за автомат (в этой комплектации доступен исключительно передний привод); Престиж (Prestige) 726 644 грн за передний привод и 769 750 грн - за полный;

за передний привод и - за полный; Лакшери (Luxury) 899 068 грн;

Джи Ти Лайн (GT Line) 1 046 860 грн.

Под капотом теперь безальтернативно будет 156-сильный 2-литровый двигатель, который может работать как в паре с классической АКПП, так и с 6-ступенчатой механикой.

Kia

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