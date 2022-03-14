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Возле Харькова подбили редкий российский вездеход - видео
На этот раз украинские военные смогли подбить достаточно необычный российский вездеход, который использовался российскими военными. Речь идет о гусеничном тягаче ДТ-30 изготовленного на ОАО "Витязь" (Ишимбайский завод тракторного машиностроения).
Данный вездеход изначально строили для перемещения военных в условиях отсутствия дорог на Севере РФ, Сибири и Дальнем Востоке. В Украину данная техника, вероятнее всего, была завезена как транспортер боеприпасов. Правда, возить снаряды у ДТ-30 вышло недолго и он сгорел в Харьковских лесах.
Данный автомобиль имеет снаряженную массу 28 т при грузоподъемности 30 т. Внутри может находиться экипаж из 5 человек. В движение автомобиль приводит двигатель ЯМЗ-847.10, который имеет объем 25,86 л и имеет мощность 800 л. с.
Расход топлива у данной техники попросту запредельный - 120 л в час. При этом максимальная скорость на суше составляет 45 км/ч, а на воде (для версий амфибии – ДТ-30ПМ) - 5-6 км/ч.
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