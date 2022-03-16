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Симулятор украинского фермера: новая компьютерная игра взорвала сеть
Игровая индустрия полна самых разнообразных и неординарных игр, начиная от классических шутеров и стратегий, заканчивая симуляторами всего и вся. Среди всего этого разнообразия есть серия игр для любителей земледелия - Farming Simulator.
В то же время, в разных регионах фермерский быт может сильно отличаться и чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным к играм выпускают самые разнообразные дополнения, как официальные, так и "кустарного производства".
На днях, на YouTube появилось видео геймплея Farming Simulator c дополнением Ukraine Farming Simulator 2022: Armed Assault Expansion. Задача фермера в этой игре достаточно простая, но в то же время максимально неординарная - отбуксировать как можно больше техники в свое фермерское хозяйство.
Вероятнее всего, разработчики дополнения вдохновились реальным видео времен первых дней войны, когда фермеры на тракторах буксировали вражескую технику в свои хозяйства.
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