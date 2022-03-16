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Симулятор украинского фермера: новая компьютерная игра взорвала сеть

Видео с украинским фермером, который тащит в свое хозяйство танк стало настолько популярным, что на его основе даже сделали компьютерную игру.
 |  Автор: Максим Назарук
Симулятор украинского фермера: новая компьютерная игра взорвала сеть
В игре доступно несколько единиц военной техники для взаимодействия / скриншот

Игровая индустрия полна самых разнообразных и неординарных игр, начиная от классических шутеров и стратегий, заканчивая симуляторами всего и вся. Среди всего этого разнообразия есть серия игр для любителей земледелия - Farming Simulator.

В то же время, в разных регионах фермерский быт может сильно отличаться и чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным к играм выпускают самые разнообразные дополнения, как официальные, так и "кустарного производства".

На днях, на YouTube появилось видео геймплея Farming Simulator c дополнением Ukraine Farming Simulator 2022: Armed Assault Expansion. Задача фермера в этой игре достаточно простая, но в то же время максимально неординарная - отбуксировать как можно больше техники в свое фермерское хозяйство.

Вероятнее всего, разработчики дополнения вдохновились реальным видео времен первых дней войны, когда фермеры на тракторах буксировали вражескую технику в свои хозяйства.

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