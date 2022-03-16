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В России цены на автомобили взлетели в 1,5 раза и это не предел
На этой неделе китайская компания Haval приняла решение о поднятии цен на все автомобили, которые они продают в России. Как сообщают люди, желающие купить авто, цены выросли примерно на 40-50%.
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Самое интересное, что на сайте компании цены не отображаются, а значит, они еще не достигли своей наивысшей точки. Причины резкого подорожания авто, достаточно банальны - недостача запчастей и проблемы с логистикой из-за войны России против Украины.
В компании Haval информацию никак не комментируют, а вот россияне считают такой рост цен не обоснованным. До войны в России автомобили Haval собирали на заводе в Тульской области. На предприятии выпускали сразу несколько моделей авто: Haval Jolion, Haval 6 и Haval F7, кросс-купе F7x, внедорожники Haval 9 и Dargo.
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