- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Тероборона захватила мощный радиолокационный комплекс оккупантов
Вчера утром 14 марта, подразделению Боевое Братство Украины Территориальной обороны ВСУ удалось захватить мощную радиолокационную станцию 19Ж6 (СТ-68У).
Соответсвующая информация появилась на страничке Сухопутні війська ЗС України.
Даннам установка позволяет отслеживать перемещение вражеских вертолетов, самолетов и ракет на расстоянии до 150 км. Отметим, что в свое время РЛС 19Ж6 разрабатывалась в Запорожье в КБ "Искра". Данную установку в основном используют как обзорную радарную систему для зенитно-ракетного комплекса С-300.
Сама установка передвигаться не можем и устанавливается на полуприцеп 6УФ на шасси МАЗ-9385. Тягачом в этой всей конструкции выступают седельные тягачи 6х6 – КрАЗ-255В или КрАЗ-260В.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Украинские военные захватили установку РЭБ и новенький танк Т-80
- Компания BMW прекращает сборку ряда моделей из-за войны в Украине
- Сервисные центры МВД возобновляют работу - какие услуги можно получить