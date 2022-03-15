Тероборона захватила мощный радиолокационный комплекс оккупантов

Данная установка способна отслеживать врагов на расстоянии до 150 км.

Вчера утром 14 марта, подразделению Боевое Братство Украины Территориальной обороны ВСУ удалось захватить мощную радиолокационную станцию 19Ж6 (СТ-68У).

Соответсвующая информация появилась на страничке Сухопутні війська ЗС України.

Даннам установка позволяет отслеживать перемещение вражеских вертолетов, самолетов и ракет на расстоянии до 150 км. Отметим, что в свое время РЛС 19Ж6 разрабатывалась в Запорожье в КБ "Искра". Данную установку в основном используют как обзорную радарную систему для зенитно-ракетного комплекса С-300.

Сама установка передвигаться не можем и устанавливается на полуприцеп 6УФ на шасси МАЗ-9385. Тягачом в этой всей конструкции выступают седельные тягачи 6х6 – КрАЗ-255В или КрАЗ-260В.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: