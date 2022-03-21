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Украинские защитники получили внедорожные автобусы Torsus - видео

Для каких целей будут использовать необычный внедорожный автобус, не сообщается.
 |  Автор: Максим Назарук
Украинские защитники получили внедорожные автобусы Torsus - видео
Автобус имеет увеличенный клиренс благодаря шасси MAN / скриншот

В сегодняшних условиях для украинской армии важна не только бронетехника, способная воевать на передовой, а и обычные автомобили, которые способны быстро подвозить подмогу из тыла.

На днях, украинские защитники получили несколько внедорожных автобусов от компании Torsus. Данные автобусы имеют превосходные внедорожные характеристики, что будет немаловажным плюсом для украинской армии в условиях военного времени. Соответствующей информацией поделился начальник Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.

“Автобус-внедорожник TORSUS, передан чешской автомобильной компанией Pulsar Ехро – в действии”, – подписал Виталий Коваль опубликованное видео.

По имеющейся информации, Украина получила три автобуса Torsus Praetorian, один из которых остался в Ровенской области, а два других отправились в столицу. Напомним, что Torsus Praetorian является первым в мире полноприводным сверхпрочным автобусом 4х4. Изначально, данный автобус предназначен для перевозки людей и оборудования в сложных условиях без дорог общественного пользования.

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