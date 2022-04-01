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Украинским военным передали новейшие ракетные комплексы Скиф и Амулет
ВСУ продолжают получать новейшие образцы вооружения как от иностранных коллег, так и от украинских конструкторов. На днях в киевском КБ "Луч" передали Первой Отдельной Бригаде Специального назначения им. Ивана Богуна новые комплексы "Скиф" и "Амулет".
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Конструкторы не только передали украинцам новейшее вооружение, но и провели учебный тренинг на полигоне, чтобы показать все возможности новых комплексов.
Боевой модуль Амулет оснащен двумя ракетами калибра 130 мм, которые имеют эффективную дальность поражения до 5 километров. Также ракеты эффективно пробивают гомогенную броню с динамической защитой толщиной до 800 мм.
Помимо ракетных комплексов украинскому спецназу передали четыре БРДМ-2, два из которых предназначены для установки ПТРК "Скиф", а два – боевого модуля "Амулет". Во время передачи присутствовал городской председатель Сергей Сухомлин и командир бригады.
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