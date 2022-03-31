ВСУ подбили новейший вездеход оккупантов - фото

Очередной экземпляр "аналоговнетной" техники превратился в металлолом в Украине.

Теперь техника покоится в одном из украинских лесов / ВСУ

Вооруженные силы Украины не сбавляя темпа продолжают уменьшать вражескую технику и личный состав оккупантов. На этот раз нашим защитникам удалось подбить очень необычного "зверя", фото которого опубликовал Генштаб ВСУ.

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На этот раз наши войны вывели из строя двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут", который разрабатывался в рамках опытно-конструкторской работы “Коробочка”. Технику Заволжского завода гусеничных тягачей начала поставляться в армию РФ только в 2020 году. Согласно имеющимся госконтрактам, армия РФ должна была получить 123 таких машины.

ГАЗ-3344-20 "Алеут" имеет снаряженную массу 7,5 т и полную – до 10 т. Первая часть вездехода вмещает 5 человек и двигатель ЯМЗ-53402-10 на 190 л. с. Второе звено рассчитано на перемещение 2500 кг, или 15 человек. Максимальная скорость вездехода составляет 60 км/ч, а в режиме "плавания" - до 6 км/ч.

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