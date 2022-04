Канада направит в Украину 8 броневиков с системой фильтрации воздуха

Канада стала одной из первых стран, которые пришли на помощь Украине в ее нелегкой борьбе против РФ. В то же время, правительство Канады продолжает снабжать Украину гуманитарной помощью и специальными военными автомобилями.

Уже в ближайшее время украинской армии планируют передать еще 8 автомобилей, о чем сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

Конкретную модель бронированных внедорожников в канадском правительстве не уточнили, но можно предположить, что речь идет о современных бронемашинах для спецопераций - Roshel Senator APC.

Данный автомобиль имеет кузов защищенный от взрывов мин и гранат, а также выдерживающий выстрел из стрелкового оружия. Бронестекло автомобиля при этом способно выдержать выстрел из винтовки 50-калибра.

Отметим, что данные бронемашины имеют систему фильтрации и очистки воздуха. Благодаря данной системе, а также герметичной кабине автомобиль можно использовать в местах радиологического, химического и биологического заражения.

I thank my American counterpart, @SecDef Lloyd J. Austin III, for convening yesterday’s Ukraine Defense Consultative Group at @RamsteinAirBase.



As we announced yesterday, Canada has finalized a contract for eight armoured vehicles, which we will send to Ukraine expeditiously. pic.twitter.com/03NI8r4m7X