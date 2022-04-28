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Канада направит в Украину 8 броневиков с системой фильтрации воздуха

Когда именно автомобили отправятся в Украину в Минобороны Канады не уточнили.
 |  Автор: Максим Назарук
Канада направит в Украину 8 броневиков с системой фильтрации воздуха
Автомобиль может защитить 6-7 человек почти от всех видов оружия / Wikipedia

Канада стала одной из первых стран, которые пришли на помощь Украине в ее нелегкой борьбе против РФ. В то же время, правительство Канады продолжает снабжать Украину гуманитарной помощью и специальными военными автомобилями.

Уже в ближайшее время украинской армии планируют передать еще 8 автомобилей, о чем сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

"Канада заключила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы как можно скорее предоставим их нашим украинским друзьям", – написала Анита Ананд.

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Конкретную модель бронированных внедорожников в канадском правительстве не уточнили, но можно предположить, что речь идет о современных бронемашинах для спецопераций - Roshel Senator APC.

Данный автомобиль имеет кузов защищенный от взрывов мин и гранат, а также выдерживающий выстрел из стрелкового оружия. Бронестекло автомобиля при этом способно выдержать выстрел из винтовки 50-калибра.

Отметим, что данные бронемашины имеют систему фильтрации и очистки воздуха. Благодаря данной системе, а также герметичной кабине автомобиль можно использовать в местах радиологического, химического и биологического заражения.

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