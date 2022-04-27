Renault уходит с рынка РФ и оставляет все свои заводы

В компании долго думали что делать со своими активами в стране-оккупанте.

Теперь на заводах Renault в РФ планируют выпускать автомобили Lada / EPA/UPG

Как известно, компания Renault имеет самые большие активы в РФ среди всех западных компаний. Так, у нее есть завод "Автофрамос" в Москве, а также два завода "АвтоВАЗ" в Тольятти и Ижевске. После долгих раздумий, французы все же решили избавиться от российских заводов.

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Так, в компании решили передать акции своего завода "Автофрамос" правительству города Москвы. Как сообщают российские пропагандистские каналы, они хотят сразу же запустить этот завод и наладить на нем производство Lada.

Свою же часть в АвтоВАЗе Renault хочет передать Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ). Подразумевается, что это будет "соглашение за рубль" с опционом обратного выкупа акций в течение 5-6 лет.

Таким образом мы видим, что компания Renault готова отдать свою часть активов в России, лишь бы не продолжать деятельность в пределах страны-агрессора.

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