ВСУ захватили российскую САУ МСТА-С - фото

Самоходную артиллерийскую установку было захвачено во время очередного боя с оккупантами.

Украинская армия продолжает пополняться российской техникой, которую наши бойцы успешно реквизируют у армии захватчиков. Так, бойцы полка Сил обороны Украины "Азов" Киев, во время боя смогли захватить САУ МСТА-С.

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Бойцы отметили, что самоходную установку удалось захватить целой и невредимой и после небольшого ремонта она станет в ряды ВСУ. Трофейная гаубица послужит для уничтожения открытых и скрытых сил противника, а также их бронетехники и другого вооружения.

Отметим, что данная САУ имеет общую платформу с танками Т-72 и Т-80. Боекомплект орудия состоит из 50 разных снарядов, а дальность стрельбы орудия составляет 24 километра.

В случае использования для гаубицы реактивных снарядов, она может поражать цели на расстоянии до 30 километров.

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