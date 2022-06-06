США передали Украине очередную партию вертолетов - фото

Речь идет о передаче Украине нескольких вертолетов Ми-17.

В ближайшее время технику уже доставят в Украину / DVIDS

Согласно с программой военной помощи Украине, США готовы предоставить 16 вертолетов Ми-17В5. Первые боевые машины уже готовятся для переброски в Украину. Так, в сети появились фото, как вертолеты грузят на борт американского военного транспортника С-17 "‎Globemaster III".

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Фото опубликовали в службе распространения визуальной информации обороны США. Самолет в ближайшее время вылетает с базы Davis-Monthan в Аризоне, после чего груз доставят в словацкий аэропорт Сляч и уже потом направят в Украину.

Отметим, что данные вертолеты выпускались еще в 80-х годах во времена ССР. В свое время США хотели передать данные вертолеты Афганистану, но учитывая изменившуюся обстановку, воздушные судна решили отправить в Украину.

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