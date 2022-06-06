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Испания передаст Украине танки Leopard - подробности
Недавно в Испании приняли решение об увеличении военной помощи для Украины. Ранее испанцы поставляли в Украину только легкое оружие, боеприпасы и средства индивидуальной защиты. Теперь же в правительстве страны готовы передать в Украину тяжелую технику.
Соответствующей информацией поделились в издании El Pais.
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Известно, что в Испании отправят в Украину несколько танков Leopard и зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide. Данная техника более 10 лет находится в резерве и храниться на базе в Сарагосе.
По предварительной информации, Украина получит около 40 танков. В то же время, перед передачей военной техники ВСУ, ее отремонтируют и проведут глубокую модернизацию. В правительстве Испании также заявили, что они готовы заняться обучением украинских военных для последующего использования данной техники.
Первый этап обучения пройдет в Латвии, а второй - в Испании.
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