ВСУ получили 6 новых САУ М-109 из Латвии

Западные партнеры продолжают поставлять Украине артиллерию и тяжелое вооружение.

О передаче Украине очередной партии из 6 гаубиц М109 сообщил министр обороны Украины Олексей Резников. Артиллерийское вооружение было передано Украине в качестве военно-технической поддержки в войне против армии РФ.

“Еще 6 гаубиц М109, которые недавно прибыли в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя", - написал Резников.

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Речь идет о самоходных артиллерийских установках M109A5OE. Раньше эта техника была на вооружении у Австрии, после чего ее купили латвийские вооруженные силы. В свое время, в 2003-2007 годах установки подверглись глубокой модернизации, после чего установки отправили на хранение.

Контракт для покупки самоходной артиллерии M109A5OE был подписан еще в мае 2017 года. В зависимости от типа техники цена за единицу составляет от 60 до 140 тысяч евро. Первую партию боевых машин Латвии передали еще 1 октября 2017 года. Эти САУ уже успели принять участие в военных учениях в Латвии.

Технические характеристики M-109A5OE схожи с ее западными аналогами. Обычными боеприпасами дальность стрельбы составляет 22 километра, а специальными - на расстояние до 30 километров. Чтобы перевести установку из походного в боевое положение потребуется 1 минута, а для того, чтобы покинуть место стрельбы, нужно всего 30 секунд.

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Напомним, что ВСУ недавно получили уникальные машины связи и разведки на базе фургона и пикапа.