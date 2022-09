В Украине засветился редкий финский броневик ХА-180

Недавно в сети появились первые фото финских бронетранспортеров ХА-180 в Украине, которые также известны под названием Pasi или Sisu. На данный момент неизвестно, какая именно страна передала эти броневики в Украину, так как помимо Финляндии этот автомобиль также есть на вооружении армии Эстонии и ряда других стран.

Фото были опубликованы в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker.

Учитывая расцветку автомобиля, можно предположить, что машина все же прибыла из Финляндии, так как такой камуфляж как раз используют для техники местных вооруженных сил. Бронетранспортер XA-180 создали еще в начале 1980-х по заказу финского правительства. В войсках он должен был занять место советских БТР-80.

Базой для постройки финского броневика стал грузовик Sisu SA-150. Помимо Финляндии бронетранспортер также поставлялся в такие страны как Эстония, Норвегия, Ирландия и Швеция. За все время было выпущено примерно 1000 таких автомобилей из которых около 400 находятся на вооружении финской армии.

В движение этот БТР приводит дизельный двигатель Valmet 611 DSBJA с турбиной на 236 л.с. Он позволяет БТРу развивать скорость до 100 км/час по шоссе. БТР плавающий, а его скорость движения по воде составляет 9 км/час. В базовой версии автомобиля может поместиться 14 десантников, а в расширенной - 16. Сколько таких бронетранспортеров передали ВСУ - не сообщается.

