"Пирожки" 21 века - в Украину завезли необычные немецкие электрокары

Пробег автомобиля составляет от 100 до 160 километров на одном заряде.

Большинство украинцев помнит такие авто, как "пирожки", в народе так называют небольшие коммерческие авто по типу Renault Kangoo. Подобных машин с бензиновыми и дизельными двигателями сейчас в Украине хоть отбавляй, а вот с подобными машинами на электротяге наблюдается дефицит. Из доступных вариантов только Renault Kangoo Z.E. и мини-фургончики Nissan NV.

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Теперь в Украине появился еще один вид компактных электрофургонов - StreetScooter GmbH (компания принадлежит Deutsche Post DHL Group). В свое время, концерн решил запустить самостоятельное производство электрокаров и уже в 2014 году они получили свою первую модель. С того момента с конвейера уже сошло больше 21 тысячи подобных фургончиков.

С недавних пор этот малыш стал доступен для покупки в Украине. Изначально предусмотрены две версии — стандартная (вес 680 килограмм) и удлиненная (вес 1,5 тонны). Несмотря на свои размеры фургончик имеет подогрев сидения, камеру заднего вида и подогрев лобового стекла.

У короткой версии стоит двигатель на 41 л.с. и аккумулятор на 20 кВт∙час. Это позволяет на одном заряде проезжать до 100 километров, а максимальная скорость электрокара составляет 85 км/час. Удлиненная версия фургона имеет двигатель на 92 л.с. и аккумулятор на 40 кВт∙час. Это позволяет разгоняться до 120 км/час и проезжать на одном заряде до 160 километров. На полную зарядку аккумулятора требуется около 7 часов.

В Украине приобрести данное чудо техники можно только в подержанном состоянии, при этом за самую дешевую версию просят 10,5 тысяч долларов, а за "топовую" - 21 тысячу долларов.

auto.ria

Напомним, что недавно мы рассказывали о новом электрокаре Toyota, который пополнил линейку bZ.