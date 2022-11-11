ВСУ получили еще один "подарок" от россиян - новенький "Тайфун-К"

Количество техники, "добровольно переданной" российской армией на нужды ВСУ, увеличивается с каждым днем.

Последние несколько недель ВСУ продолжают успешное наступление на юге и востоке. В ходе операций по вытеснению оккупантов с украинской земли было захвачено огромное количество российской техники. На фоне обычных военных грузовиков, бронеавтомобилей, пушек и артиллерии, попадаются и достаточно интересные экземпляры.

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Так, на днях в сети появилось видео, на котором можно заметить, как военнослужащий ВСУ осматривает новый российский трофей - бронеавтомобиль "Тайфун-К". Его россияне оставили почти в идеальном состоянии. Единственное чего требует автомобиль - очистки от личных вещей представителей вражеской армии.

Кстати это далеко не первый Тайфун-К, который удалось захватить украинским военным. Помимо этого, немало "Тайфунов" было уничтожено ВСУ в ходе оборонительных операций на украинской земле. Один из этих броневиков также был представлен на параде ко Дню Независимости в этом году, когда на Хрещатике выставили обгоревшую российскую технику.

Напомним, что недавно мы рассказывали о еще одном захваченном "Тайфуне", который удалось заснять где-то посреди леса.