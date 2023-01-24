Появились новые подробности о самом большом электро кроссовере KIA

Автомобиль получит на выбор 6 или 7 мест.

Уже в ближайшее время компания KIA планирует представить свой самый большой электрический кроссовер Kia EV9 и постепенно раскрывает подробности о будущей новинке, сообщают на портале Electrek. При этом данные удалось выяснить благодаря опросу, который в корейской компании проводили среди владельцев больших SUV.

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Таким образом, уже сейчас можно говорить, что EV9 получит три варианта силовых установок и три варианта батарей. Салон также будет доступен в двух вариациях в зависимости от количества сидений. В то же время, в самой компании Kia называют всю информацию предварительной, хотя факт опроса подтверждают.

В анкете, которую KIA разослала клиентам, было указано 5 вариантов комплектации EV9. При этом потенциальным покупателям предлагали выбрать самый лучший по их мнению вариант по характеристикам и стоимости.

В "базе" EV9 получит 7-местный салон и батарею на 350 километров. Мощность двигателя составит 200 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Более дорогая версия получит батарею на 470 километров пробега, а также возможность буксировки прицепов весом до 900 килограмм. Также в этой версии будут установлены капитанские кресла вместо заднего дивана.

Kia

Также автомобиль может иметь силовую установку на 400 л.с., с крутящим моментом от 515 Нм до 650 Нм. Эта версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,2 секунды, а внешне ее будут отличать большие 21-дюймовые диски и новые бампера. Салон при более мощном двигателе может быть только 6-местным с капитанскими сидениями.

Уже сейчас эксперты оценивают стоимость Kia EV9 в районе 56 - 73 тысяч долларов. При этом старт продаж автомобиля запланирован уже к концу 2023 года. При этом варианты комплектаций в компании могут пересмотреть если получат соответствующий запрос от потенциальных покупателей.

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