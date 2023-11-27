Полиция получила новые бронепикапы Toyota Hilux

Машины украинским силовикам передали партнеры из США

Нацполиция Украины объявила о поступлении партии бронированных автомобилей от американских союзников. Эти машины предназначены для выезда следственных групп с целью документирования военных преступлений, совершенных Россией, включая зону боевых действий.

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Транспортные средства поступили от правительства США в рамках проекта международной помощи "Укрепление способностей Национальной полиции Украины в борьбе с российским вторжением и защите мирного населения". Восемь полноразмерных бронированных пикапов Toyota Hilux, соответствующих классу защиты BR6 X, доставлены следователям в восемь областей: Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Черниговской и Харьковской.

Они регулярно направляются в зоны конфликта, где регистрируют военные преступления России и собирают доказательную базу.

"Эти бронированные автомобили не только помогут полицейским выполнять свои обязанности, но и защитят личный состав. За время полномасштабной войны мы, к сожалению, потеряли многих своих сотрудников, и многие из них получили ранения", – подчеркнул необходимость таких машин первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Полученная специализированная техника повысит безопасность правоохранителей при проведении следственных действий. Класс защиты BR6 гарантирует соответствие кузова и стекол европейским стандартам EN 1522/23 и EN 1063. Толстые пулестойкие стекла имеют толщину 40-42 мм.

Технические характеристики бронированных автомобилей класса защиты BR6 X следующие:

Двери, боковые панели, крыша, передняя и задняя части капсулы пассажирского отсека, аккумулятор и блок управления двигателем защищены сталью толщиной 6,5 мм.

Автомобиль способен выдерживать стрельбу из штурмовых винтовок, включая М-16 и АК-47, а также воздействие осколочных ручных гранат и взрывных устройств на расстоянии до 3 метров от автомобиля.

Защита автомобиля позволяет выдержать не только две ручные гранаты класса DM51 (German Norm), но и подрыв противопехотной мины.

Бронирование распространяется на борта, двери, крышу, а также включает композиты, уложенные под полом и вокруг бензобака, чтобы защитить пассажиров от воздействия взрывчатки. Все колеса, включая запасное, оборудованы системой Run Flat Tyre System, обеспечивающей возможность автомобилю продолжить движение с пробитыми шинами из зоны обстрела.

Старший советник по правоохранительным вопросам Посольства США Оди Холловей заверил присутствующих в поддержке украинской полиции:

"Мы помогаем вам, но ваш вклад в победу над врагом бесценен. Мы очень благодарны за вашу работу и готовы поддержать вас".

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, сколько техники США передали Украине с момента начала войны.