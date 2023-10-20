На нужды ВСУ передали редкие военные грузовики - фото

Новую партию грузовиков передали в рамках очередного пакета военной помощи из Днепра.

Недавно на нужды ВСУ передали очередную партию военной помощи от общины города Днепр. Общая сумма помощи, которую получили украинские защитники, составила 25 миллионов гривен. Соответствующей новостью поделился городской глава города Днепр Борис Филатов.

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Среди прочего, в новом пакете военной помощи для украинских защитников были тяжелые грузовики и внедорожники. Также, новый пакет военной помощи включает в себя систему "ночной водитель" и устройств для целенаведения в темноте. В пакете поставки также были рации, панели отображения и дроны.

На опубликованных фото можно заметить очень редкие грузовики ALM Acmat. Эти военные машины были выпущены еще в 1960-х годах франуцузским производителем ALM, о котором мало кто слышал в Украине. Несмотря на год выпуска, эти военные авто являются весьма надежными и имеют высокую ремонтопригодность.

Данные военные грузовики выпускались как в версиях 4Х4, так и с колесной формулой 6Х6. Помимо Франции эти дешевые и простые военные авто поставлялись также в страны Африки и Ближнего востока. Где именно удалось найти партию этих грузовиков для Украины — не сообщается.

Напомним, что украинским защитникам также передали уникальный комплекс ПВО "Паладин" для уничтожения Шахедов.