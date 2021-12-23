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В Украине создали Запорожец с мотором от Porsche: что из этого вышло
На территории стран СНГ, одним из самых любимых автомобилей для создания разных проектов является ЗАЗ-968М. Это объясняется, как дешевизной автомобиля изначально, так и простотой достижения "вау" эффекта.
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На этот раз тюнеры из Украины решили скрестить легендарный ЗАЗ с Porsche Boxster. Таким образом, получился своеобразный волк в овечьей шкуре, ведь снаружи автомобиль остался практически без изменений, но несмотря на это, старенький ЗАЗ теперь способен уделать половину иномарок со светофора.
Видео переделок Запорожца появилось на Youtube-канале "Джипы-монстры".
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По факту, в гибриде от ЗАЗ-968 остался только кузов, а шасси, двигатель и коробка были позаимствованы у Porsche Boxster. Внешне необычный рестомод немного выдают заниженный клиренс, а также другие бампера и колесные диски.
Салон также претерпел немало изменений. Руль, панель приборов и кресла просто переставили из Porsche Boxster. Двигатель спорткара из Штутгарта тюнеры доработали и теперь он имеет турбонаддув, который позволяет ему развивать скорость около 500 л.с. Разгон "Запорожца" теперь составляет 6 секунд до 100 км/ч.
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