Ждем в ВСУ - шестиколёсный Land Cruiser с уловителем дронов

Автомобиль превратили в полноценный грузовик, который имеет небольшую платформу для мотоцикла или квадроцикла.

Несмотря на то, что компания Toyota недавно представила Land Cruiser в 300-ом кузове, компания до сих пор выпускает модель J70 из 1984 года. Как правило, этот джип используют как дешевый утилитарный полноприводный автомобиль. Недавно этот простенький внедорожник превратили в необычного шестиколесного военного монстра. - SVI Engineering MAX 3.

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Автомобиль показали на Африканском аэрокосмическом и оборонном салоне (AAD2022) в ЮАР. Автомобиль подвергся кардинальным переделкам и началось все с осей. Так у машины добавилась третья ось и изменился размер второй оси, чтобы она соответствовала первой. Задние колеса авто оборудовали дисковыми тормозами, чтобы повысить эффективность остановки утяжеленного автомобиля.

Конечно же эта техника получила серьезное бронирование, которое может выдержать атаку из автоматов и подрыв противопехотных гранат. Стандартный уровень защиты машины составляет BR6, но при желании его можно "дотянуть" до BR7. В движение автомобиль приводит легендарный 4,5-литровый турбодизель V8, который способен двигать авто весом 5,5-тонны.

Также в автомобиле есть перехватыватель дронов и беспилотников. Работает эта система следующим образом. После того как радар автомобиля фиксирует вражеский дрон, сигнал посылают в систему управления боем и она уничтожает вражескую технику при помощи автоматического гранатомета. После уничтожения, можно отправиться на поиски дрона при помощи специального внедорожного мотоцикла.

Напомним, что на днях мы рассказывали о том, что в сети засветился редкий финский бронеавтомобиль XA-180.