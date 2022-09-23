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Ждем в ВСУ - шестиколёсный Land Cruiser с уловителем дронов
Несмотря на то, что компания Toyota недавно представила Land Cruiser в 300-ом кузове, компания до сих пор выпускает модель J70 из 1984 года. Как правило, этот джип используют как дешевый утилитарный полноприводный автомобиль. Недавно этот простенький внедорожник превратили в необычного шестиколесного военного монстра. - SVI Engineering MAX 3.
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Автомобиль показали на Африканском аэрокосмическом и оборонном салоне (AAD2022) в ЮАР. Автомобиль подвергся кардинальным переделкам и началось все с осей. Так у машины добавилась третья ось и изменился размер второй оси, чтобы она соответствовала первой. Задние колеса авто оборудовали дисковыми тормозами, чтобы повысить эффективность остановки утяжеленного автомобиля.
Конечно же эта техника получила серьезное бронирование, которое может выдержать атаку из автоматов и подрыв противопехотных гранат. Стандартный уровень защиты машины составляет BR6, но при желании его можно "дотянуть" до BR7. В движение автомобиль приводит легендарный 4,5-литровый турбодизель V8, который способен двигать авто весом 5,5-тонны.