Киев скоро заметет: Советы водителям и пешеходам

На этой неделе в Киеве и области прогнозируют серьезные осадки, в связи с этим в полиции решили напомнить водителям, о том как ездить по дорогам в условиях плохой погоды

Езда в условиях снегопада может подарить море позитива, если знать пару лайфхаков / Патрульная полиция Киевской области

Если для большинства людей снег сигнализирует о скором праздновании Нового года, то для водителей, особенно начинающих, такая погода может стать настоящим испытанием.

В Патрульной полиции Киевской области решили напомнить водителям, каких дополнительных правил на дороге стоит придерживаться в плохую погоду:

всегда следует выбирать безопасную скорость;

нужно держать увеличенный интервал и дистанцию от других участников дорожного движения;

тормозить лучше заблаговременно;

любителям быстрой езды стоит отказаться от резких маневров;

нужно включить ближний свет фар;

пешеходам следует с особой аккуратностью переходить дорогу.

Водителям также напомнили, что в условиях снегопадов и после них уменьшается видимость, увеличивается тормозной путь, а также возможны заносы.

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