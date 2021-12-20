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Киев скоро заметет: Советы водителям и пешеходам
На этой неделе в Киеве и области прогнозируют серьезные осадки, в связи с этим в полиции решили напомнить водителям, о том как ездить по дорогам в условиях плохой погоды
Если для большинства людей снег сигнализирует о скором праздновании Нового года, то для водителей, особенно начинающих, такая погода может стать настоящим испытанием.
В Патрульной полиции Киевской области решили напомнить водителям, каких дополнительных правил на дороге стоит придерживаться в плохую погоду:
- всегда следует выбирать безопасную скорость;
- нужно держать увеличенный интервал и дистанцию от других участников дорожного движения;
- тормозить лучше заблаговременно;
- любителям быстрой езды стоит отказаться от резких маневров;
- нужно включить ближний свет фар;
- пешеходам следует с особой аккуратностью переходить дорогу.
Водителям также напомнили, что в условиях снегопадов и после них уменьшается видимость, увеличивается тормозной путь, а также возможны заносы.
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