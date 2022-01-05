Нарушил ПДД, задул газовым баллоном и сбежал: приключения Toyota Camry

Глядя на поступки некоторых водителей, задаёшься вопросом об их адекватности.

Похоже, что некоторых водителей ничего не сможет исправить. Так, вчера вечером случился инцидент с автомобилем Toyota, водитель которого не только грубо нарушил ПДД, но и покалечил другого водителя.

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Все случилось в Киеве в переулке Евгена Гуцала, 4 в Печерском районе. Водитель Toyota Camry решил поехать против направления движения и заехал под "кирпич". Учитывая, что улица узкая, водитель практически сразу уперся в грузовик Mercedes.

Казалось бы, не успел проскочить, разворачивайся и едь назад, но вместо этого, водитель Toyota в процессе разговора с водителем Mercedes задул его газовым баллончиком и сбежал.

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