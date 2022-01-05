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В Киеве водителю стало плохо, он попал в ДТП и умер: видео

Другие водители пытались привести своего коллегу в сознание, но безрезультатно.
 |  Автор: Максим Назарук
В Киеве водителю стало плохо, он попал в ДТП и умер: видео
Реанимировать водителя так и не удалось / dtp.kiev.ua

От несчастных случаев на дороге никто не застрахован. В то же время, на дороге, время от времени, могут происходить достаточно необычные инциденты. Один из таких случился на днях в Киеве.

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Так, все произошло в Киеве на Северном мосту, где водитель Mitsubishi и водитель BMW двигались в сторону правого берега. В какой-то момент, водитель японского внедорожника потерял сознание и черканул BMW. Спустя несколько секунд Mitsubish все же остановился.

Свидетели инцидента, которые кинулись выяснять, что произошло, обнаружили водителя внедорожника без сознания. Несмотря на домедицинскую помощь, спасти 62-летнего водителя все таки не удалось. 

Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи только констатировала смерть.

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