В Киеве водителю стало плохо, он попал в ДТП и умер: видео

Другие водители пытались привести своего коллегу в сознание, но безрезультатно.

Реанимировать водителя так и не удалось / dtp.kiev.ua

От несчастных случаев на дороге никто не застрахован. В то же время, на дороге, время от времени, могут происходить достаточно необычные инциденты. Один из таких случился на днях в Киеве.

Читайте также: Авария с переворотом парализовала Киев вчера вечером: видео

Так, все произошло в Киеве на Северном мосту, где водитель Mitsubishi и водитель BMW двигались в сторону правого берега. В какой-то момент, водитель японского внедорожника потерял сознание и черканул BMW. Спустя несколько секунд Mitsubish все же остановился.

Свидетели инцидента, которые кинулись выяснять, что произошло, обнаружили водителя внедорожника без сознания. Несмотря на домедицинскую помощь, спасти 62-летнего водителя все таки не удалось.

Прибывшая на место инцидента бригада скорой помощи только констатировала смерть.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: